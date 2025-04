Biedronka znów wyprzedaje chrupki Curly. W promocji 2+1 wychodzą 66 groszy za opakowanie

Trzeba przyznać, że to nietypowe połączenie i przy obecnej cenie można spróbować. Chrupki zostały przecenione do złotówki, ale jest też promocja na wszystkie czipsy: 2+1 gratis. Zatem jeśli weźmiemy trzy paczki, to w przeliczeniu jedna będzie kosztować właśnie 0,66 zł.

Niektórym te chrupki nie smakują, ale jedzą, no bo są tanie. "Niedobre, ale za 6 zł za kg to wciąż taniej za ilość białka w porównaniu do pasztetowej", "Brałem na ostatniej promce. I o ile smak mają okej, to były to jednak twarde skurczybyki. Ale w tej cenie to nawet nie będę się oglądał, a wezmę do chrupania" – czytamy.