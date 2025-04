Filip Chajzer narzeka na pracowników. Oto, ile im płaci

Ile płaci Filip Chajzer? Zarobki w Kreuzberg Kebap

Przy pełnym etacie (ok. 168 godzin miesięcznie) daje to:

Kucharz : 40 zł × 168 godz. = 6720 zł netto Kasjer/Kasjerka : 35 zł × 168 godz. = 5880 zł netto

Na początku 2025 roku średnie wynagrodzenie w Polsce wynosi około 8270 zł brutto, czyli ok. 5920 zł netto (dla umowy o pracę, bez ulg i dodatków). Tymczasem w Kreuzbergu kucharz przebija ten poziom o ponad 800 zł netto, a kasjer/kasjerka niemal go wyrównuje.

Przypomnijmy, że minimalna krajowa netto w 2025 roku to 3511 zł, a minimalna stawka godzinowa wynosi 30,50 zł brutto (czyli ok. 24 zł netto). Na tym tle oferta Chajzera wygląda atrakcyjnie. Weźmy jednak pod uwagę, że mówimy o zarobkach w największych miastach, gdzie bardzo wysokie są też koszty życia i łatwiej niż w małym mieście znaleźć konkurencyjną ofertę pracy.

Gdzie więc leży problem? Młodzi ludzie rzeczywiście coraz częściej szukają pracy zdalnej, kreatywnej, elastycznej. I choć stawki oferowane przez Kreuzberga są wyższe niż w wielu sieciówkach fast foodowych, to jednak pozostaje pytanie: czy pieniądze wystarczą, by przekonać kogoś do pracy fizycznej, często w tłumie, hałasie, pod presją czasu? Każdy (chętny do pracy) powinien ocenić to sam.