Prezydent Andrzej Duda o "barbarzyństwie" w szpitalu w Oleśnicy

Na koniec jasno podkreślił, że jego zdaniem aborcja w szpitalu w Oleśnicy była zabójstwem. – Barbarzyństwo i – tak jak pan redaktor to nazwał – tak, dla mnie w istocie to było zabójstwo – podkreślił Duda.

Aborcja w Oleśnicy badana przez prokuraturę i ministerstwo

Przypomnijmy, że sprawa aborcji z Oleśnicy dotyczy pacjentki, przed którą lekarze miesiącami ukrywali, że płód posiada wrodzoną łamliwość kości. Gdyby doszło do naturalnego porodu, dziecko mogłoby go nie przeżyć. W trakcie przechodzenia przez drogi rodne doszłoby do złamania wielu jego kości, w tym kości czaszki.

Do kwestii przeprowadzenia zabiegu lek. Gizela Jagielska odniosła się w rozmowie z naTemat. Podkreśliła wówczas wyraźnie, że wykorzystana przez nią metoda jest rekomendowana przez WHO. – To jest jeden ze sposobów aborcji. Jest najtrudniejszy, ale najpewniejszy. Znajduje się wśród wytycznych WHO jako część aborcji w późniejszych etapach – wyjaśniła dr Jagielska.