Eurowizja 2025 – kto wygra? Faworyci bukmacherów i typy widzów nieco się od siebie różnią

Choć Eurowizja bywa nieprzewidywalna, a ostateczny wynik zależy od finałowych występów, od wielu tygodni trwają już intensywne spekulacje i zakłady dotyczące laureata. Jak co roku bukmacherzy mają ręce pełne roboty – tym bardziej że od 2021 roku trafnie przewidywali zwycięski kraj. Na kogo stawiają w tym roku?

Zdecydowanym faworytem bukmacherów jest Szwecja , której przypisuje się aż 39 procent szans na zwycięstwo – byłoby to już ósme w historii tego kraju. Tym razem jednak widzowie raczej nie będą narzekać na ewentualny triumf Szwedów, jak po (drugim) zwycięstwie Loreen w 2023 roku .

Grupa sympatycznych Finów wyraźnie wyróżnia się na tle dotychczasowych reprezentantów Szwecji – nie tylko oryginalnym stylem muzycznym (bo Skandynawowie przyzwyczaili nas do radiowego popu), ale i językiem. Ich eurowizyjny numer jest bowiem śpiewany nie po angielsku, a w ostrobotnickim dialekcie języka szwedzkiego, używanym w fińskiej Ostrobotni.

W pierwszej dziesiątce znalazły się również: Holandia (Claude, "C'est La Vie"), Izrael (Yuval Raphael, "New Day Will Rise"), Finlandia (Erika Vikman, "Ich komme"), Czechy (Adonxs, "Kiss Kiss Goodbye"), Belgia (Red Sebastian, "Strobe Lights"), Estonia ( Tommy Cash, "Espresso macchiato" ) i Albania (Shkodra Elektronike, "Zjerm").

Polska zajmuje obecnie niestety dopiero 25. miejsce, ale zdaniem bukmacherów Justyna Steczkowska ma awans do finału w kieszeni.

A jak wyglądają sympatie fanów Eurowizji? Ich obecny ranking wygląda nieco inaczej niż ten autorstwa bukmacherów. W popularnej aplikacji My Eurovision Scoreboard, umożliwiającej fanom z całego świata ocenę eurowizyjnych piosenek, to Austria triumfuje. Druga jest Szwecja, a trzecia Finlandia z chwytliwą piosenką z... podtekstem "Ich komme" autorstwa charyzmatycznej Eriki Vikman. Polska zajmuje 11. pozycję.

Czyli... kto wygra Eurowizję 2025? Kluczowe będzie to, jak JJ z Austrii poradzi sobie podczas występu na żywo. Jeśli zaprezentuje się równie charyzmatycznie jak uwielbiane Kaj (bo o jego możliwości wokalne raczej nie trzeba się martwić), może skutecznie pokrzyżować plany Finom ze Szwecji i sięgnąć po kryształową statuetkę. Zwłaszcza że wielu porównuje go do Nemo – zwycięzcy ubiegłorocznej Eurowizji.