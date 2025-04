Choć Donalda Tuska znamy jako zawodowego polityka, premiera, szefa PO i byłego przewodniczącego Rady Europejskiej, to warto pamiętać, że z wykształcenia jest on historykiem. Zamiłowanie do dawnych dziejów nigdy go nie opuściło, więc kiedy w ramach prezentu otrzymał pokaźne tomy dotyczące historii Kaszubów, postanowił się nimi pochwalić. Wtedy do akcji przystąpili hejterzy. Tych jednak premier błyskawicznie "zgasił".