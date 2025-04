Trzaskowski: "Nie chcę być decyzją Kaczyńskiego"

"Polityka to nie ring bokserski. A patriotyzm to nie krzyk i puste hasła. Polityka to sztuka porozumienia i budowania wspólnoty. A to, czego uczą nas choćby Powstańcy Warszawscy, to patriotyzm budowania, patriotyzm codziennej pracy" – dodał kandydat KO.