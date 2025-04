W wyborach parlamentarnych w Kanadzie , które odbyły się w poniedziałek 28 kwietnia, Partia Liberalna zdobyła najwięcej głosów. Jak informuje agencja Reuters, nie jest jeszcze pewne, czy uda się jej stworzyć rząd większościowy. Jeśli wyniki się potwierdzą, będzie to czwarta kadencja liberałów z rzędu – sytuacja, która nie miała miejsca od 114 lat.

Mark Carney lider liberałów i obecny premier Kanady, który zastąpił w styczniu Justina Trudeau (który zrezygnował ze stanowiska) , jest byłym szefem banków centralnych Kanady i Wielkiej Brytanii . Po raz pierwszy startował w wyborach parlamentarnych i wygrał w swoim okręgu. To on obejmie ponownie urząd premiera.

Wybory w cieniu nacisków z USA. Kanadyjczycy pokazali, co myślą o Trumpie i jego "propozycji"

Jak podaje Reuters, "fala patriotyzmu" wywołana groźbami Donalda Trumpa przyczyniła się do wzrostu poparcia dla liberałów. Prezydent USA wezwał w niedzielę 27 kwietnia Kanadyjczyków do wyboru lidera, który miałby siłę i mądrość, aby przyłączyć ich kraj do Stanów Zjednoczonych.