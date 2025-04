Grill, zakupy i komunijne prezenty – Auchan właśnie odpaliło najlepsze promocje na wiosnę

Majówka zbliża się wielkimi krokami i choć ceny w sklepach potrafią skutecznie zepsuć przedmajówkowy nastrój, Auchan postanowił zrobić swoim klientom wyjątkowy prezent. Najnowsza gazetka, obowiązująca od 24 do 29 kwietnia 2025 roku, to nie tylko klasyczne promocje. To cała strategia oszczędzania – od produktów na ruszt, przez świeże owoce, po bombonierki na pierwszą komunię.