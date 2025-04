– Pomyślałem: dlaczego to (transfobiczne poglądy autorki "Harry'ego Pottera" – red.) w ogóle ma być jakiś czynnik? Zastanawiam się, jak J.K. Rowling to wszystko odbiera. Przypuszczam, że w pewnym momencie ją spotkam i jestem ciekaw tej rozmowy – powiedział John Lithgow . Zapytany, czy krytyka wpłynęła na jego decyzję, odparł krótko: "O, broń Boże, nie".

Gwiazdor "Konklawe", "The Crown" czy "Dextera" ujawnił, że nawet wiadomość od "bardzo dobrej przyjaciółki", matki transpłciowego dziecka, która przesłała mu link do artykułu zatytułowanego "Otwarty list do Johna Lithgowa: Proszę, wycofaj się z Harry'ego Pottera", nie skłoniła go do zmiany zdania. Przyznał jednak, że potraktował to jako zapowiedź nadciągającej burzy.