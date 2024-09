Trzecią część przygód Starlorda nie należy brać w ogóle pod uwagę, pisząc o tym, że MCU z powrotem staje na nogi. Przecież ten film był pożegnalnym listem Jamesa Gunna ("Robale") do Marvela. Reżyser przeszedł do DC Studios (konkurencji), gdzie objął stanowisko dyrektora generalnego razem z Peterem Safranem.

MCU zapowiedziało mnóstwo tytułów na nadchodzące miesiące i lata. Oprócz "Kapitana Ameryki: Nowego wspaniałego świata" z Harrisonem Fordem (oryginalna trylogia "Gwiezdne wojny") i "Fantastycznej czwórki" z Pedrem Pascalem ("The Last of Us") ogłosił produkcję filmu "Thunderbolts", do którego błędnie przyczepiono łatkę "Legionu samobójców".