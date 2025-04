Kultowe arabskie perfumy nawet 50 zł taniej. W tej drogerii wybór jest ogromny

Arabskie perfumy szturmem podbijają europejskie drogerie, a marka Lattafa nie tylko nie zwalnia tempa, ale teraz... mocno obniża ceny. W aktualnej ofercie Rossmanna można znaleźć kultowe zapachy tej marki w wyjątkowych promocjach – niektóre aż o połowę taniej! A do tego – flakony, które same w sobie są ozdobą toaletki. Sprawdź, co warto dodać do koszyka zanim zniknie ze sklepu.