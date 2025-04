Według informacji przekazanych przez TVP Info, tuż po wstrząsie ewakuowano pracowników z zagrożonego rejonu. Jak podała Grudniok, do wstrząsu doszło w ścianie wydobywczej nr 2 w pokładzie 410, na głębokości 1030 metrów. Energia wstrząsu wyniosła 5 x 10⁷ J, co odpowiada magnitudzie 3,1 w skali Richtera.

Wstrząs w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej

Podziemne wstrząsy, obok wybuchów metanu i pyłu węglowego, należą do najczęstszych przyczyn wypadków w górnictwie. Choć wiele z nich, mimo że są odczuwalne na powierzchni, nie wywołuje szkód, to niektóre – prowadzące do zniszczeń pod ziemią lub na powierzchni – klasyfikowane są jako tąpnięcia.