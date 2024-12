W tym roku weszło w życie nowe świadczenie wspierające. Urzędy były zasypywane wnioskami o wypłatę pieniędzy, bo było o co walczyć: miesięcznie to od kilkuset do prawie 4 tys. zł dodatkowych pieniędzy. Mamy dobrą informację: 1 stycznia 2025 r. świadczenie wspierające będzie dostępne dla kolejnej grupy osób. Mało tego: wzrosną też kwoty.

Nowe świadczenie wspierające. Od 1 stycznia 2025 r. będzie wyższe i obejmie dodatkową grupę osób Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Nowe świadczenie jest przeznaczone wyłącznie dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Wnioski można składać od początku tego roku, bo wtedy też weszła w życie ustawa.

Dzięki niej możemy ubiegać się o dodatkowe pieniądze, które pomogą częściowo pokryć koszty związane z niepełnosprawnością. I to bez względu na dochód.

Świadczenie spotkało się z ogromnym odzewem ze strony Polaków. Tylko do marca do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) wpłynęło ponad 150 tys. wniosków.

Wysokość świadczenia wspierającego wynosi od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej. Zatem obecnie można otrzymywać od 712 do 3920 zł miesięcznie, ale od przyszłego roku wzrasta wysokość renty socjalnej do 1901,71 zł brutto. Zatem świadczenie wspierające też będzie wyższe. Maksymalnie (szacunkowo) wyniesie 3918 zł.

Wszystko zależy od poziomu potrzeby wsparcia. W tym roku o nowe świadczenie mogły ubiegać się tylko osoby, które mają 87-100 punktów w skali Barthel. Jednak od przyszłego roku tę możliwość otrzymają też osoby, które mają od 78 do 86 punktów.

"Dziennik Gazeta Prawna" obliczył wysokości świadczenia wspierającego o 1 stycznia 2025 r.

220 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 95 do 100 punktów – 3918 zł 180 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 90 do 94 punktów – 3383 zł 120 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 85 do 89 punktów – 2256 zł 80 proc. renty socjalnej – za potrzebę na poziomie od 80 do 84 punktów – 1425 zł 60 proc. renty socjalnej – za potrzebę wsparcia na poziomie od 75 do 79 punktów – 1069 zł

Jakie ogólnie warunki trzeba spełniać, by otrzymywać nowe świadczenie?

trzeba mieć przynajmniej 18 lat mieszkać w Polsce posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji uzyskać decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON)

Wszelkie wzory wniosków (trzeba je złożyć do ZUS, który zajmuje się wypłatami) i wskazówki znajdziemy na stronie rządu. Dodajmy, że od 1 stycznia 2026 roku świadczenie wspierające wejdzie w III etap i otworzy się na jeszcze jedną grupę osób z niepełnosprawnościami: tymi mającymi 70-77 punktów w skali Barthel.