Przypomnijmy, że pierwszy kwartał 2025 roku Toyota zakończyła na pozycji lidera polskiego rynku motoryzacyjnego. W okresie od stycznia do marca w naszym kraju zarejestrowano 26 817 samochodów osobowych i dostawczych tej marki. Przełożyło się to na 16,9 proc. udziału w rynku, co jest wynikiem blisko dwukrotnie lepszym niż marki, która zajęła pozycję numer dwa.