Polacy chcą wiedzieć, czy ceny mieszkań spadną. Mamy najnowsze dane na II kwartał 2025 roku

Wszystkich młodych Polaków łączy jeden temat – niepokój o ceny mieszkań, które doszły do kwot absurdalnych. Jak bumerang powraca pytanie, czy ceny nieruchomości zaczną w ogóle spadać, a jeśli tak to kiedy? Portal Nieruchomosci-online.pl opublikował właśnie najnowsze badanie nastrojów wśród pośredników nieruchomości. Dane dotyczące II kwartału 2025 pokazują jedno: na rynku nieruchomości nie jest dziś ani gorąco, ani zimno – panuje niepewność. Oto, co prawdopodobnie zrobią kupujący.