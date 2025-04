Dziś rano (30 kwietnia) pojawiły się nowe kwartalne dane o stanie amerykańskiej gospodarki. Z raportu Departamentu Handlu USA wynika, że produkt krajowy brutto spadł o 0,3 proc. w ujęciu rocznym w pierwszych trzech miesiącach 2025. Warto zauważyć, że był to pierwszy kwartał ujemnego wzrostu od pierwszego kwartału 2022 roku. Pierwszy spadek od 3 lat.

Trump wini Bidena za tąpnięcie gospodarki. Eksperci przecierają oczy

A potem zaczął tłumaczyć w swoim stylu. "Ponieważ przyszliśmy w styczniu, to są liczby kwartalne, i przyszliśmy, i byłem bardzo przeciwny wszystkiemu, co Biden robił pod względem gospodarki, niszcząc nasz kraj na wiele sposobów, nie tylko na granicy, granica była bardziej widoczna, ale przejęliśmy jego bałagan na wiele różnych sposobów" – perorował.

Wypowiedź ta odzwierciedlała to, co wcześniej Trump napisał na Truth Social tego ranka. "To jest giełda Bidena, a nie Trumpa. Przejąłem władzę dopiero 20 stycznia" – żalił się.