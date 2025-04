Krzysztof Stanowski zaprosił do swojego studia Macieja Maciaka . To kontrowersyjny kandydat na prezydenta, który zdobywa wątpliwą sławę dzięki swoim otwarcie prorosyjskim wypowiedziom.

– Okej. No to nie chcę panu zajmować czasu, podróż zajmuje zbyt dużo czasu. Moim gościem był Maciej Maciak. Dziękuję bardzo. Do widzenia – powiedział Stanowski i opuścił studio.

– To mam iść, tak? Chyba że mam przejąć program, no to też nie ma problemu – mówił jeszcze Maciak. Przez chwilę opowiadał o tym, co się dzieje (lub nie dzieje) w studio, wygłosił kilka tez, po czym wyłączono mu głos. Chwilę później również odszedł.