Podczas transmisji na żywo na YouTubie kamery uchwyciły nietypowe zachowanie lidera Ruchu Dobrobytu i Pokoju. W chwili, gdy Joanna Senyszyn zadawała pytanie Karolowi Nawrockiemu, Maciej Maciak sięgnął do kieszeni, wyciągnął telefon i odebrał połączenie, zasłonił usta i zaczął szeptem rozmawiać.

To nie wszystko. Jak poinformował później na platformie X (dawniej Twitter) zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu" Hubert Biskupski, w trakcie debaty Maciej Maciak wyszedł ze studia, by... zapalić papierosa. " Powiedzieć żenada o tym człowieku, to nic nie powiedzieć" – skwitował.