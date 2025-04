– Cześć, moje kochane głodomory. Jak widzicie, moja choroba trochę zakręciła i się okazało, że musiałem jak najszybciej jechać na dalsze leczenie, które odbywa się w Atenach. Jakby mało było tego wszystkiego, to jeszcze okazało się, że mam wodę w płucach, więc w ostatniej chwili musiałem zrezygnować z samolotu i pojechać karetką 2,5 tys. km. Nagrywam ten filmik, ponieważ muszę ruszyć z kolejną zbiórką, bo nie chcę zostać w Grecji, sami wiecie z jakiego powodu. Będę wdzięczny za pomoc – mówił Tomasz Jakubiak na nagraniu, które pojawiło się na facebookowym profilu polonijnej sieci marketów Deli 4 You Market.

Jakubiak w nowym nagraniu. Apeluje o pomoc

– Pojawił się post na temat tego, że pojechałem do Aten i na temat wpłat na nowe leczenie. Nie jest to fake! Wysłałem to koleżance, żeby obejrzała, a ona to wrzuciła, ktoś to podchwycił i puścił dalej, i stąd się zrobił problem. Poczekajcie jeszcze chwilę – za chwilę będzie główny post u mnie na moich wszystkich socialach. Będzie tam też numer konta do zbiórki i cała reszta – wyjaśnił.