Obejrzałem debatę Biejat z Hołownią w Gdyni. Były iskry, ale nie było burzy

W środowej debacie w Gdyni między Magdaleną Biejat (kandydatka Lewicy) i Szymonem Hołownią (z poparciem Trzeciej Drogi, który był organizatorem wydarzenia) były iskry, nie było burzy. Mieliśmy za to w końcu szansę przyjrzeć się bliżej postulatom obojga kandydatów do prezydenckiego fotela. Oto one.