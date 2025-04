Nawrocki pytał Hołownię: – Dziś polski wymiar sprawiedliwości leży na ziemi (..) Pan stara się w jakimś sensie recenzować Tuska i Trzaskowskiego. Nie boi się pan, że historia oceni pana, jako najbliższego współpracownika Donalda Tuska i tego, który doprowadził do tej sytuacji państwo polskie?

I dodał: – Nie wiem jak panu nie wstyd być kandydatem partii, która rękami Zbigniewa Ziobry i Andrzeja Dudy doprowadziła do tego. (...) Miejsce PiS i pana jest w politycznym czyśćcu, gdzie nie będziecie nam przeszkadzać wprowadzać dobrych programów dla Polski.

W tym momencie głos zabrał Maciej Maciak . Hołownia odwrócił się w jego stronę i odpowiedział po rosyjsku, co wywołało natychmiastową reakcję Karola Nawrockiego:

– Potem sobie po rusku panowie pogadacie – skwitował. Na co marszałek Sejmu odparł: – Ja próbuję mówić w języku, który rozumie pan Maciak.

Debata prezydencka

W poniedziałek o godzinie 18:00 rozpoczęła się debata prezydencka "Super Expressu". wcześniej doszło do niecodziennej sytuacji z udziałem Sławomira Mentzena .

Gdy marszałek Sejmu wskazał lidera Konfederacji do odpowiedzi na pytanie, ten podszedł do Hołowni, wyciągnął telefon i zrobił sobie z nim selfie. Nawiązał w ten sposób do sytuacji z pogrzebu papieża Franciszka, który odbył się w sobotę, 26 kwietnia. Szymon Hołownia, reprezentując Polskę, brał udział w uroczystościach tuż za prezydentem Andrzejem Dudą.