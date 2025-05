Grzegorz Braun w Białej Podlaskiej. Z urzędu zerwano flagę Ukrainy

Spotkanie Grzegorza Brauna z jego zwolennikami miało rozpocząć się ok. godziny 19:30. Jednak podczas wiecu doszło do niespodziewanego zdarzenia. Tłum ruszył bowiem w kierunku wejścia do miejskiego ratusza, nad którym od miesięcy obok flagi Polski powiewa także ta w barwach Ukrainy.

Skandal w Białej Podlaskiej. Tłum domagał się spalenia ukraińskiej flagi

W sieci nie brakuje nagrań z tego kontrowersyjnego zdarzenia. Jednym z nich podzielił się serwis "Biała24". "Całe szczęście ten pan nie ma szans w wyborach prezydenckich", "Patologia w natarciu. Wstyd i hańba", "To jest koszmar, co ten człowiek wyprawia, wstyd, że jest posłem" – brzmiały kolejne komentarze internautów.

Nagranie z momentu zdjęcia flagi opublikował także Wojciech Sosnowski, radny sejmiku lubelskiego. Na jego filmiku słychać, jak tłum domaga się spalenia ukraińskiej flagi. "Skandal! Grzegorz Braun wraz ze swoimi wyznawcami napadli na Urząd Miasta Biała Podlaska i zerwali flagę Ukrainy z balkonu przy wykorzystaniu drabiny. Krzycząc przy tym, żeby ją spalić. Dziki tłum osób karmionych hejtem do innych i jawne podżeganie do nienawiści to wstyd! Tacy ludzie nigdy nie powinni dojść do władzy!" – skomentował Sosnowski.