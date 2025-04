Polacy szukają wakacji wolnych od zmartwień. Takie znajdują właśnie w Turcji , Egipcie, Grecji czy Tunezji. Z informacji przekazanych nam przez Grzegorza Bosowskiego z Fly.pl wynikało, że to właśnie te kierunku będą jednymi z najpopularniejszych w 2025 roku . Niestety nie będą to najtańsze kraje, co widać zwłaszcza w zestawieniu zmian cen rok do roku.

All inclusive w Turcji w 2025 roku tak drogie jeszcze nie było

Średnim cenom wyjazdów na all inclusive między 4 a 10 sierpnia po raz kolejny przyjrzał się Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata, a wynik raportu przedstawiła "Rzeczpospolita". Dzięki temu wiemy, że przed tygodniem średnia cena wakacji z biurem podróży spadła o 8 zł. To już drugi tydzień ze stagnacją po trzech wcześniejszych, w których wzrost cen był bardzo wyraźny.

Kierunkami, które najbardziej staniały tydzień do tygodnia są hiszpańskie Lanzarote i Gran Canaria, a także greckie Chalkidiki. Ceny spadły tam odpowiednio o 360, 196 i 131 zł. Po drugiej stronie zestawienia znalazły się Kreta, Teneryfa i Albania, gdzie odnotowano najwyższy wzrost cen. Było to kolejno 275, 227 i 82 zł.

To, co może zainteresować polskich turystów to podwyżka cen all inclusive w Turcji. Co prawda tydzień do tygodnia wzrosła ona tylko o 14 zł. Tyle jednak wystarczyło, żeby średni koszt tygodniowego urlopu w tym kraju osiągnął 5024 zł. Tak drogie wakacje 2025 w Turcji jeszcze nie były.