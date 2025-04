Problem z Ryanairem zaczął się od kontroli bagażu

Do opisanego przez "Gazetę Wyborczą" zdarzenia doszło 20 lutego, ale turysta dopiero teraz zdecydował się nagłośnić tę sprawę. Jak zrelacjonował w rozmowie z dziennikarzami mężczyzna, na chwilę przed lotem do Alicante przedstawicielka Ryanaira poprosiła, aby włożył bagaż do sizera, w celu sprawdzenia, czy nie jest za duży.

Ostatecznie z Ryanairem z Krakowa nigdzie nie poleciał

– Nie rozumiem, dlaczego dostało się jeszcze mojej żonie, która się nie odzywała. Poszliśmy do Straży Ochrony Lotniska, pouczyli mnie, żebym najlepiej wezwał policję. Zrobiłem to. Badanie z alkomatu niczego nie wykazało – wyjaśnił pasażer, który na potwierdzenie swoich słów ma notatkę policyjną.

Ryanair tłumaczy, że nie toleruje agresywnych pasażerów

Jej relacja zdecydowanie różni się od tej przedstawionej przez pasażera. Mężczyzna ostatecznie do Alicante poleciał z Wrocławia, ale kosztowało go to ponad 3 tys. zł (nowe bilety i taksówka na lotnisko). Jeżeli będzie chciał odzyskać pieniądze, może ubiegać się o odszkodowanie od Ryanaira. Działają tu takie same zasady jak w przypadku overbookingu, o ile wina nie leżała po stronie pasażera. Jeśli przewoźnik go nie wypłaci, sprawa może, choć nie musi, trafić do sądu.