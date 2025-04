Polacy już w Chorwacji. Plażują w jednym z najładniejszych miejsc

– To świetne miejsce dla dzieci i nie rozumiem, dlaczego nie ma więcej ludzi, kiedy pogoda jest piękna – powiedziała dziennikarzom Magda. Serwis dodaje, że pierwsi turyści zachęceni wysokimi temperaturami weszli już nawet do Adriatyku.

Jednak na dwa miesiące przed wakacjami to nie pogoda, czy zainteresowanie turystów są problemami na Riwierze Makarskiej. Jak podają chorwackie media, na wybrzeżu brakuje rąk do pracy. Hotelarze nie ukrywają, że boją się, że nie zatrudnią potrzebnej liczby osób przed rozpoczęciem szczytu sezonu.

Pracownicy w Chorwacji poszukiwani. Jeśli ich zabraknie, Polacy to odczują

Jeżeli obsady brakuje w hotelach, to i w restauracjach sytuacja najpewniej nie wygląda najlepiej. Walka o pracowników będzie trwała pewnie do ostatniej chwili. Jeśli bowiem będzie ich zbyt mało, w sezonie m.in. polscy turyści będą musieli liczyć się z długimi kolejkami do restauracji, wolniejszą obsługą, ale i krótszymi godzinami otwarcia lokali. A to nie byłaby dobra wiadomość i przyjemna część wakacji.