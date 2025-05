W przypadku nagłego zachorowania lub wystąpienia niepokojących dolegliwości, pacjenci mogą udać się po pomoc do najbliższego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie trzeba mieć skierowania ani zapisywać się wcześniej – wystarczy zgłosić się na miejscu.

Majówka bez skierowania. Gdzie szukać pomocy medycznej w długi weekend?

"W dni wolne od pracy poradnie lekarzy rodzinnych będą nieczynne. Od godz. 18 aż do godzin porannych opiekę medyczną świadczą punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej" – przypomina branżowy portal Rynek Zdrowia , który opisuje zasady przyjmowania pacjentów w majówkę.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna działa w godzinach wieczornych, nocnych oraz przez cały dzień w święta. Wystarczy udać się do dowolnego punktu – niezależnie od tego, gdzie pacjent jest zameldowany czy do jakiej przychodni należy na co dzień. W czasie długiego weekendu nie obowiązuje bowiem rejonizacja.