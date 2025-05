– Wiemy, że do zdarzenia doszło około godziny 6 (w czwartek-red.) w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie. Pacjent pobił pielęgniarkę. Nasza koleżanka odniosła obrażenia. Została zbadana i opatrzona przez lekarza. Na miejscu interweniowała policja – powiedziała TVN24 Warszawa Zofia Czyż, przewodnicząca mazowieckiego regionu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Kolejny atak w polskim szpitalu

Czyż dodała, że kobieta nie wymagała hospitalizacji. – Dochodzi do siebie w warunkach domowych – mówiła.

Zabójstwo lekarza w szpitalu w Krakowie

Przypomnijmy, że we wtorek (29 kwietnia) całą Polską wstrząsnęła wiadomość o śmierci lekarza Tomasza Soleckiego, znanego i cenionego ortopedy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Napastnik wtargnął do jego gabinetu i dźgał go nożem. Został zatrzymany, lekarzem zajęli się jego koledzy. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się uratować mu życia. Zmarł na stole operacyjnym.