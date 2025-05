Malta wprowadza limity na pięknej plaży. Trzeba się zarejestrować

Warto pamiętać, że Malta to nie jedna wyspa, a cały archipelag. Trzecią co do wielkości wyspą wchodzącą w jego skład jest Comino. Na stałe mieszkają tam zaledwie dwie rodziny, więc mogłoby się wydawać, że jest to cudownie ciche i spokojne miejsce. Nic bardziej mylnego.