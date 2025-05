Tak prezentuje się Toyota Corolla w wersji TS kombi Fot. Materiały prasowe Toyota

Toyota Corolla: Wymiary auta i pojemność bagażnika – trzy nadwozia, różne możliwości

Każda z wersji nadwoziowych Toyoty Corolli oferuje nieco inne wymiary i przestrzeń, zachowując jednak komfort i funkcjonalność charakterystyczne dla tego modelu:

Toyota Corolla Hatchback:

Długość: ok. 4370 mm Szerokość: ok. 1790 mm Wysokość: ok. 1435 mm Rozstaw osi: ok. 2640 mm Pojemność bagażnika: ok. 361 litrów (dla 1.8 Hybrid), ok. 313 litrów (dla 2.0 Hybrid)

Toyota Corolla Sedan:

Długość: ok. 4630 mm Szerokość: ok. 1780 mm Wysokość: ok. 1435 mm Rozstaw osi: ok. 2700 mm (większy niż w HB i TS, co przekłada się na więcej miejsca na nogi z tyłu) Pojemność bagażnika: ok. 471 litrów

Toyota Corolla TS Kombi:

Długość: ok. 4650 mm Szerokość: ok. 1790 mm Wysokość: ok. 1435 mm Rozstaw osi: ok. 2640 mm (taki sam jak w Hatchbacku) Pojemność bagażnika: ok. 596 litrów (dla 1.8 Hybrid), ok. 581 litrów (dla 2.0 Hybrid) – największa przestrzeń ładunkowa w gamie.

Masa własna: Zależna od wersji nadwozia i silnika, zaczyna się od ok. 1360 kg.

Ładowność: ok. 450-550 kg.

Zdolność holowania: Do 750 kg dla przyczepy z hamulcem.

Dostępne jednostki napędowe – wydajne hybrydy 5. generacji

Gama silnikowa Toyoty Corolli w Polsce opiera się na dwóch zaawansowanych i oszczędnych napędach hybrydowych 5. generacji, współpracujących z bezstopniową przekładnią automatyczną e-CVT:

1.8 Hybrid 140 KM: Podstawowa, bardzo wydajna jednostka hybrydowa dostępna we wszystkich trzech wersjach nadwozia (Hatchback, Sedan, TS Kombi). Zapewnia płynną jazdę i niskie zużycie paliwa. 2.0 Hybrid Dynamic Force 196 KM: Mocniejszy napęd hybrydowy oferujący znacznie lepszą dynamikę i elastyczność. Dostępny dla wersji Hatchback oraz TS Kombi . (Uwaga: Zgodnie z aktualną ofertą, wersja Sedan oferowana jest wyłącznie z napędem 1.8 Hybrid).

Spalanie i zużycie energii – oszczędność macie już w standardzie

Napędy hybrydowe Toyoty słyną z niskiego zużycia paliwa, szczególnie w warunkach miejskich. Deklarowane wartości wg WLTP dla Corolli:

Corolla 1.8 Hybrid 140 KM (Hatchback/TS Kombi): Średnie zużycie paliwa od ok. 4,4 l/100 km. Emisja CO2 od ok. 100 g/km. Corolla 1.8 Hybrid 140 KM (Sedan): Średnie zużycie paliwa od ok. 4,5 l/100 km. Emisja CO2 od ok. 102 g/km. Corolla 2.0 Hybrid 196 KM (Hatchback/TS Kombi): Średnie zużycie paliwa od ok. 4,6 l/100 km. Emisja CO2 od ok. 104 g/km. (Wszystkie wersje hybrydowe posiadają system samoładowania baterii podczas jazdy – nie wymagają ładowania z gniazdka).

Cennik i wersje wyposażenia – Corolla dla każdego

Toyota Corolla oferowana jest w kilku wersjach wyposażenia: Active, Comfort, Style, sportowej GR Sport oraz najwyższej Executive. Ceny różnią się w zależności od wersji nadwozia, silnika i wybranego poziomu wyposażenia.

Ceny Toyota Corolla Hatchback (orientacyjne ceny startowe):

Hatchback 1.8 Hybrid 140 KM 'Active': od ok. 125 000 zł Hatchback 1.8 Hybrid 140 KM 'Comfort': od ok. 132 000 zł Hatchback 2.0 Hybrid 196 KM 'Comfort': od ok. 143 000 zł Hatchback 2.0 Hybrid 196 KM 'GR Sport': od ok. 158 000 zł Hatchback 2.0 Hybrid 196 KM 'Executive': od ok. 165 000 zł

Ceny Toyota Corolla Sedan (orientacyjne ceny startowe):

Sedan 1.8 Hybrid 140 KM 'Active': od ok. 128 000 zł Sedan 1.8 Hybrid 140 KM 'Comfort': od ok. 135 000 zł Sedan 1.8 Hybrid 140 KM 'Style': od ok. 146 000 zł Sedan 1.8 Hybrid 140 KM 'Executive': od ok. 155 000 zł

Ceny Toyota Corolla TS Kombi (orientacyjne ceny startowe):

TS Kombi 1.8 Hybrid 140 KM 'Active': od ok. 130 000 zł TS Kombi 1.8 Hybrid 140 KM 'Comfort': od ok. 137 000 zł TS Kombi 2.0 Hybrid 196 KM 'Comfort': od ok. 148 000 zł TS Kombi 2.0 Hybrid 196 KM 'GR Sport': od ok. 163 000 zł TS Kombi 2.0 Hybrid 196 KM 'Executive': od ok. 170 000 zł

Uwaga: Podane ceny są orientacyjne, aktualne na maj 2025 i mogą ulec zmianie. Dokładny cennik dostępny jest na oficjalnej stronie Toyota Polska i u dealerów.

Wyposażenie podstawowej wersji 'Active' (Toyota Corolla)

Standardowe wyposażenie bazowej wersji Active jest bogate i w dużej mierze spójne dla wszystkich trzech wersji nadwozia:

1. Systemy bezpieczeństwa Toyota T-Mate z najnowszym pakietem Toyota Safety Sense:

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów oraz funkcją zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC) Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA) Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA) Automatyczne światła drogowe (AHB) Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC) System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS) System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)

2. Systemy VSC, TRC, HAC

3. Komplet poduszek powietrznych (przednie, boczne, kurtynowe, centralna w wybranych wersjach)

4. System multimedialny Toyota Smart Connect® z kolorowym ekranem dotykowym 10,5 cala

5. Nawigacja Connected z mapami online i 4-letnią darmową transmisją danych

6. Bezprzewodowa integracja ze smartfonem przez Apple CarPlay® i Android Auto™

7. Cyfrowy kokpit na ekranie 12,3 cala

8. Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)

9. Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi

10. Reflektory przednie w technologii LED (Basic LED)

11. Światła do jazdy dziennej LED

12. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

13. Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne

14. Felgi aluminiowe 16-calowe (lub stalowe z kołpakami - do potwierdzenia dla Active w 2025)

15. System bezkluczykowego uruchamiania silnika (przycisk Start/Stop)

16. Możliwość aktualizacji oprogramowania online (OTA - Over-the-air)

Toyota Corolla pozostaje niezwykle mocną i wszechstronną propozycją w segmencie C. Oferując trzy wersje nadwozia, nowoczesne i oszczędne napędy hybrydowe, bogate wyposażenie standardowe oraz niezawodność, zaspokoi potrzeby szerokiego grona odbiorców poszukujących nowoczesnego i godnego zaufania samochodu.