Tak prezentuje się Toyota Yaris Cross Fot. Materiały prasowe Toyota

Ten wszechstronny model, bazujący na platformie Yarisa, ale oferujący większy prześwit, przestronniejsze wnętrze i opcjonalny inteligentny napęd na cztery koła AWD-i, przeszedł niedawno modernizację skupiającą się na technologii, komforcie oraz, co najważniejsze, wprowadzeniu nowej, mocniejszej jednostki hybrydowej.

Polska premiera odświeżonego modelu miała miejsce na początku 2025 roku, a samochody są już dostępne w autoryzowanych salonach Toyoty.

Wymiary, pojemność i możliwości transportowe

Toyota Yaris Cross łączy kompaktowe wymiary zewnętrzne z zaskakująco przestronnym wnętrzem i praktycznym bagażnikiem, idealnie wpisując się w potrzeby miejskich użytkowników ceniących sobie wszechstronność.

Długość: ok. 4180 mm Szerokość: ok. 1765 mm Wysokość: ok. 1595 mm Rozstaw osi: ok. 2560 mm Pojemność bagażnika: Zazwyczaj od ok. 397 litrów (wersja FWD) do ok. 320 litrów (wersja AWD-i). Bagażnik oferuje praktyczne rozwiązania, jak podwójna podłoga czy system łatwego składania tylnych siedzeń (dzielonych 40:20:40 w wyższych wersjach). Masa własna: Zależna od wersji napędu i wyposażenia, zaczynająca się od ok. 1245 kg (Hybrid FWD). Ładowność: ok. 450-500 kg. Zdolność holowania: Do 750 kg dla przyczepy z hamulcem (dla obu wersji napędowych).

Dostępne opcje silnikowe

Gama silnikowa Toyoty Yaris Cross 2025 koncentruje się na wydajnych i sprawdzonych napędach hybrydowych piątej generacji:

1.5 Hybrid Dynamic Force 116 KM: Podstawowa jednostka hybrydowa oferująca doskonały kompromis między osiągami a niskim zużyciem paliwa. Dostępna z napędem na przednią oś (FWD) lub inteligentnym napędem na cztery koła AWD-i . Współpracuje z automatyczną przekładnią e-CVT. 1.5 Hybrid Dynamic Force 130 KM: Nowość w ofercie na rok 2025! Mocniejszy wariant napędu hybrydowego zapewniający lepszą dynamikę i elastyczność, szczególnie przy wyższych prędkościach. Dostępny w wyższych wersjach wyposażenia, również z napędem FWD lub AWD-i . Współpracuje z automatyczną przekładnią e-CVT.

Toyota Yaris Cross słynie z niskiego zapotrzebowania na paliwo, co jest kluczowym atutem technologii hybrydowej Toyoty:

Yaris Cross 1.5 Hybrid 116 KM FWD: Średnie zużycie paliwa wg WLTP od ok. 4,4 l/100 km. Emisja CO2 od ok. 100 g/km. Yaris Cross 1.5 Hybrid 116 KM AWD-i: Średnie zużycie paliwa wg WLTP od ok. 4,7 l/100 km. Emisja CO2 od ok. 106 g/km. Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 KM FWD: Średnie zużycie paliwa wg WLTP od ok. 4,5 l/100 km. Emisja CO2 od ok. 102 g/km. Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 KM AWD-i: Średnie zużycie paliwa wg WLTP od ok. 4,8 l/100 km. Emisja CO2 od ok. 109 g/km. (Napędy hybrydowe wykorzystują baterię litowo-jonową, która ładuje się automatycznie podczas jazdy, np. hamowania, bez potrzeby zewnętrznego ładowania).

Cennik i wersje wyposażenia Toyoty Yaris Cross

Nowa Toyota Yaris Cross jest dostępna w znanych wersjach wyposażenia: Active, Comfort, Style, Executive, usportowionej GR Sport oraz potencjalnie w wersji Adventure lub specjalnej Premiere Edition (często oferowanej na start sprzedaży nowej wersji).

Ceny Toyoty Yaris Cross (orientacyjne ceny startowe):

Yaris Cross 1.5 Hybrid 116 KM FWD 'Active': od ok. 110 000 zł Yaris Cross 1.5 Hybrid 116 KM FWD 'Comfort': od ok. 117 000 zł Yaris Cross 1.5 Hybrid 116 KM AWD-i 'Comfort': od ok. 127 000 zł Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 KM FWD 'Style': od ok. 135 000 zł Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 KM AWD-i 'Executive': od ok. 150 000 zł Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 KM FWD 'GR Sport': od ok. 148 000 zł Yaris Cross 1.5 Hybrid 130 KM AWD-i 'Premiere Edition': od ok. 160 000 zł

Uwaga: Podane ceny są orientacyjne, aktualne na kwiecień 2025 i mogą ulec zmianie. Szczegółowy cennik jest dostępny na stronie Toyota Polska oraz u dealerów.

Wyposażenie podstawowej wersji 'Active' (Toyota Yaris Cross)

Już podstawowa wersja Active oferuje bardzo dobre wyposażenie standardowe, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i multimediów:

Systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense (najnowsza generacja z ulepszonymi funkcjami):

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z wykrywaniem pieszych, rowerzystów i motocyklistów Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA) i system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA) Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC) działający w pełnym zakresie prędkości Automatyczne światła drogowe (AHB)

Systemy VSC, TRC, HAC

Komplet poduszek powietrznych (przednie, boczne, kurtynowe, centralna)

System multimedialny Toyota Smart Connect® z kolorowym ekranem dotykowym (np. 9 lub 10,5 cala)

Bezprzewodowe interfejsy Apple CarPlay® i Android Auto™

Usługi łączności Toyota Connected Car

Klimatyzacja automatyczna (jednostrefowa)

Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczym.

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne

System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu

Światła do jazdy dziennej LED

Felgi stalowe lub aluminiowe (zależnie od potwierdzenia producenta dla bazowej wersji)

Podsumowując, Toyota Yaris Cross staje się jeszcze bardziej atrakcyjną propozycją w segmencie B-SUV.