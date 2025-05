Selena Gomez i Benny Blanco robią furorę na TikToku Fot. B4859 / Avalon/Photoshot/East News

Selena Gomez i Benny Blanco po raz pierwszy spotkali się zawodowo przy nagraniach do albumu "Revival" w 2015 roku, a od tamtej pory ich współpraca muzyczna przerodziła się w bliską przyjaźń, która zaowocowała romansem. Ich związek rozpoczął się w czerwcu 2023 roku – potwierdzili go w grudniu, a rok później ogłosili swoje zaręczyny.

Początkowo fanki Seleny nie były, delikatnie mówiąc, zachwycone jej związkiem. Sieć zalały skandaliczne komentarze o wyglądzie producenta muzycznego, wokalisty i kompozytora (to jemu zawdzięczamy takie hity, jak "California Gurls" Katy Perry, "Diamonds" Rihanny, "Señorita" Shawna Mendesa i Camili Cabello, "Moves Like Jagger" Maroon 5 czy "Shape of You" Eda Sheerana). Wypominano również Blanco jego komentarz o "popowych klonach" z 2020 roku, który – według wielu – był zawoalowaną krytyką pod adresem Gomez.

W końcu sama artystka postanowiła odnieść się do fali komentarzy, że Benny Blanco nie jest jej wart. – Nie rozumiem. Jeśli naprawdę wam na mnie zależy, powinniście wiedzieć, że jestem teraz najszczęśliwsza. Jeśli nie – macie prawo mówić, co chcecie – zwróciła się Selena Gomez do krytyków.

– Ale nigdy nie pozwolę, by czyjekolwiek słowa wpływały na moje życie. Nigdy. Mam dość. Jeśli nie potraficie zaakceptować mnie w moim najszczęśliwszym momencie, nie ma dla was miejsca w moim życiu – dodała.

W odpowiedzi na kolejne komentarze, 32-letnia gwiazda podkreśliła, że Benny Blanco to najlepsze, co ją spotkało – i że jest kimś wyjątkowym w porównaniu do jej poprzednich partnerów. – Traktuje mnie lepiej niż ktokolwiek, kogo kiedykolwiek spotkałam. Jest dla mnie absolutnie wszystkim – wyjawiła i podkreśliła, że "już nigdy nie zwiąże się z kimś, kto jej nie szanuje". – Przykro mi, jeśli to kogoś rozczarowuje – zauważyła.

Benny Blanco o Selenie Gomez. Te słowa zachwyciły fanki

Jednak reakcje na 37-letniego Benny'ego Blanco nieoczekiwanie odwróciły się o 180 stopni, a obecnie producent jest fenomenem na TikToku. Ba, kobiety nazywają go wręcz ideałem mężczyzny i same marzą o "własnym Bennym". Wszystko przez wywiady, w których narzeczony Seleny Gomez opowiadał o ich związku.

W marcu para, która właśnie wydała swój wspólny album "I Said I Love You First", wystąpiła w podcaście Jaya Shetty'ego. – Największym problemem ludzi – zwłaszcza mężczyzn – jest to, że nie słuchają – powiedział Benny Blanco i podkreślił, jak ważne jest słuchanie partnerki w związku.

– Kobieta powie ci dokładnie, czego potrzebuje. A wszystko, co partner musi zrobić, to naprawdę jej wysłuchać. Jeśli dziewczyna jest czymś sfrustrowana, to na pewno już ci to mówiła – i to nie raz. Po prostu nie zwracasz uwagi – stwierdził.

W tym samym wywiadzie dla Jaya Shetty’ego, Selena Gomez opowiadała o drobnych gestach, dzięki którym Benny sprawia, że czuje się kochana. – Wystarczy, że raz dziennie odezwie się do mnie i powie: "Kocham cię, mam nadzieję, że masz dobry dzień". Od razu czuję się bezpieczna. Nigdy wcześniej tego nie czułam – wyjawiła. Wyznała również, że są z Bennym jedną drużyną.

Blanco przyznał również, że ich pierwszą myślą każdego poranka jest to, jak uprzyjemnić dzień tej drugiej osobie. – Kiedy się budzę, myślę sobie: co mogę zrobić, żeby poprawić Selenie dzień. Co mogę dziś zrobić, żeby sprawić jej radość – bo to sprawia też radość mnie – opowiadał w rozmowie z Jayem Shettym.

Dodał, że wie, iż Selena myśli dokładnie tak samo. – Kiedy ona się budzi, pierwszą rzeczą, którą ma w głowie, jest: co mogę zrobić, żeby on miał lepszy dzień. Mamy naprawdę partnerską relację – opartą na dawaniu i braniu – opowiadał.

Producent zaznaczył też, że w ich związku nie ma miejsca na krzyki. – Nie krzyczymy na siebie. Po prostu rozmawiamy. I dajemy sobie przestrzeń, kiedy tego potrzebujemy – podsumował.

Selena Gomez i Benny Blanco to fenomen TikToka

To niejedyne wypowiedzi Benny'ego Blanco o związku z Gomez, który zachwyciły internet. 37-latek wielokrotnie popisał się dojrzałością emocjonalną, ale również romantycznością.

Jednym z najbardziej wzruszających gestów Benny’ego było zorganizowanie dla Seleny balu maturalnego, czyli tzw. prom – wydarzenia, którego nigdy nie doświadczyła jako nastolatka z powodu kariery w show-biznesie.

W kwietniu Benny zabrał Selenę na specjalnie przygotowany bal w centrum handlowym SouthBay Pavilion w Kalifornii. Para przyjechała limuzyną, ubrana w eleganckie stroje – Selena w różowej sukni, a Benny w klasycznym smokingu. Wykonali tradycyjne zdjęcia na tle niebieskiego tła, a całość udokumentowali w filmie opublikowanym na Instagramie, który szybko zdobył serca fanów.

Obecnie hasztag "Selena Gomez and Benny Blanco" na TikToku zebrał już niemal 400 milionów wyświetleń. Użytkownicy masowo dzielą się fragmentami ich wspólnych wystąpień, wywiadów i codziennych momentów, które pokazują autentyczność, czułość i partnerski charakter ich relacji.

W komentarzach nie brakuje zachwytów nad Blanco, który – jeszcze niedawno postrzegany jako "brzydal" – dziś stał się internetowym chłopakiem marzeń. Dla wielu kobiet to dowód, że w związku nie chodzi o wygląd, ale o to, by być dobrym, uważnym i kochającym człowiekiem.

"Boże, kocham go", "Gdzie znaleźć mężczyznę jak Benny? Pytam dla koleżanki", "W końcu mężczyzna z mikrofonem, który nie jest toksyczny", "Rozumiem, co ona w nim widzi", "Gość jest dla mnie coraz bardziej pociągający tylko przez samo swoje podejście do życia", "Albo znajdę kogoś jak Benny, albo w ogóle nie wchodzę w związek" – to tylko przykładowe komentarze z TikToka.

"On ma po prostu piękną duszę. Chyba też się w nim zakocham", "Kto wychował tego mężczyznę", "Bądź jak Benny Blanco w świecie pełnym Andrew Tate'ów", "Każdy wywiad z Bennym utwierdza mnie w tym, dlaczego Selena się w nim zakochała" – piszą inne internautki.

