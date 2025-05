Przełom w nowym sondażu. Widać wyraźną zmianę poparcia dla Trzaskowskiego i Nawrockiego

Za nami już kilka debat prezydenckich, które może nie wywróciły polskiej sceny politycznej do góry nogami, ale na pewno nią wstrząsnęły. Z najnowszego sondażu "Super Expressu" wynika, że co prawda Karol Nawrocki goni Rafała Trzaskowskiego, ale tylko w porównaniu do poprzedniego badania Pollstera, bo w innych sondażach z ostatnich dni przewaga kandydata KO była znacznie mniejsza.