Prezydent Białej Podlaskiej jasno o skandalu. Nie patyczkował się z Braunem

Podczas wiecu Grzegorza Brauna w Białej Podlaskiej doszło do zerwania ukraińskiej flagi z budynku Urzędu Miasta. Sprawę bada już policja, a teraz odniósł się do niej prezydent miasta. Nie przebierał on w słowach, oceniając zachowanie europosła. Braun już 6 maja może mieć niemałe kłopoty.