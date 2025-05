Tu spędzisz najtańsze wakacje w Europie. Na liście m.in. popularna na all inclusive Albania Fot. ProCip/robertharding/East News

Polacy uwielbiają spędzać wakacje we Włoszech lub Hiszpanii. W zależności od lokalizacji nie są one tak drogie jak Szwajcaria, gdzie dziennie trzeba wydać nawet 241 euro na nocleg, wyżywienie i transport. Jeżeli jednak marzycie o podróży za zaledwie ułamek stawki szwajcarskiej, sprawdźcie ranking 10 najtańszych miejsc na wakacje w 2025 roku.

Wakacje u sąsiadów wcale nie muszą być drogie. Czechy i Węgry są przystępne cenowo

Cenom wakacji w Europie przyjrzały się ostatnio Budget Your Trip i Kayak. Natomiast dzienne wydatki, w skład których wchodzą noclegi, wyżywienie, a także transport, sprawdził HelloSafe. Wykorzystując te dane serwis tourism-review.com przygotował ranking 10 najtańszych miejsc na wakacje w Europie.

Zestawienie zamykają bardzo dobrze znane Polakom Czechy. Nasi turyści lubią odwiedzać zwłaszcza Pragę, gdzie spacerują po Hradczanach, Starym Mieście, czy Małej Stranie. Obowiązkowym punktem takiego wypadu jest zjedzenie knedlików, czy skosztowanie lokalnego piwa. A taki urlop kosztuje ok. 94 euro dziennie (ok. 402 zł), choć na pewno da się to zrobić o wiele taniej.

Na dziewiątym miejscu znalazło się kolejne państwo bardzo dobrze znane Polakom – Węgry. Ich największą wizytówką jest oczywiście znany z niesamowitej architektury Budapeszt. Obowiązkowym punktem jest także wizyta w stołecznych łaźniach termalnych. Dzienny koszt zwiedzania Węgier to ok. 72 euro (308 zł).

Ósme miejsce przypadło Rumunii, którą w ostatnich latach bardzo chętnie odkrywają kamperami. 71 euro dziennie (ok. 304 zł) to kwota, która zachęca do wyjazdu.

Perełki all inclusive Polaków w zestawieniu najtańszych kierunków na wakacje

Jednak jeszcze większą pokusą niż Rumunia może być Albania. Chętnie latamy tam na all inclusive, ale i zwiedzać na własną rękę. Ta jeszcze nieodkryta perełka Bałkanów siódme miejsce w zestawieniu zawdzięcza dziennym wydatkom na poziomie ok. 69 euro, czyli 295 zł.

Piąte i szóste miejsce także należą do krajów bałkańskich. Tuż przed Albanią znalazła się bowiem słynąca z surowych krajobrazów Bośnia i Hercegowina (62 euro dziennie, czyli ok. 265 zł), a jeszcze wyżej uplasowała się doskonale znana nam z all inclusive Bułgaria. Dzienny koszt wypoczynku w kraju z Morzem Czarnym i stolicą w Sofii to ok. 58 euro, czyli 248 zł.

Polska tuż za podium najtańszych kierunków na wakacje 2025 w Europie

Polska z każdym rokiem przyciąga coraz więcej zagranicznych turystów. I choć nam wakacje w kraju wydają się drogie, to z wyliczeń HelloSafe wynika, że dziennie trzeba u nas wydać ok. 56 euro (240 zł). Dzięki temu znaleźliśmy się na czwartym miejscu w zestawieniu najtańszych kierunków na wakacje w 2025 roku.

A kto znalazł się na podium? Na najniższym jego stopniu uplasowało się słynące z górskich szlaków Kosowo (45 euro dziennie, czyli ok. 192 zł). Dalej jest sąsiadująca z nim Serbia, gdzie dziennie trzeba zapłacić za zwiedzanie ok. 40 euro (ok. 171 zł).