Około 6 rano w czwartek 1 maja w miejscowości Tabor w powiecie otwockim kierowca jaguara najprawdopodobniej stracił kontrolę nad pojazdem. Samochód z niewiadomych przyczyn zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Kierowca jechał bardzo szybko: auto dosłownie rozpadło się na dwie części. Dwie osoby w wieku 43 i 40 lat zginęły na miejscu.

Służby zabezpieczające miejsce wypadku prawdopodobnie nie wiedziały jeszcze, że jedną z ofiar jest Hakon Vigner Lindal Olaisen, potentat norweskiej branży rybnej i jeden z najbogatszych Norwegów . Z podanego przez służby wieku ofiar wynika, że to on siedział za kierownicą.

Jak pisze "Business Insider Polska" powołując się na norweskie media, był on współwłaścicielem założonej przez jego ojca w 1972 r. firmy Nova Sea. Miała w Norwegii kilkadziesiąt farm hodowlanych łososia.

Olaisen urodził się w 1982 roku i był najmłodszym dzieckiem założyciela Nova Sea, Steinara Olaisena, i Mony Lindal. Był bratem Aino Olaisen i Marii Olaisen. Podobnie jak jego siostry, Olaisen był współwłaścicielem firmy Nova Sea. Niedawno rodzinna firma Nova Sea została sprzedana norweskiemu koncernowi Mowi. To największy na świecie producent łososia. Rodzina zainkasowała za to 7,2 mld koron (ok. 2,7 mld zł).