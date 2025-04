Wraca sprawa katastrofy lotniczej w USA. Nowy raport wskazuje na błędy pilotki Black Hawka

Katastrofa lotnicza z 29 stycznia wstrząsnęła nie tylko USA. W pobliżu Waszyngtonu samolot pasażerski zderzył się ze śmigłowcem amerykańskiej armii. Po trzech miesiącach od zdarzenia "The New York Times" ujawnił raport wskazujący na błędy pilotki Black Hawka, które miały doprowadzić do tragedii.