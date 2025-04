Nowe fakty ws. sobotniej tragedii w Vancouver. Sprawca usłyszał osiem zarzutów

W minioną sobotę w kanadyjskim Vancouver doszło do tragedii. Podczas ulicznego festiwalu kierowca osobowego SUV-a wjechał z dużą prędkością w tłum bawiących się ludzi. Zginęło co najmniej 11 osób, a dziesiątki zostały ranne. Władze podały nowe informacje o sprawcy tragedii. Usłyszał on osiem zarzutów.