Nawrocki spotkał się z Trumpem. Jest komentarz Kaczyńskiego

Spotkanie Trump-Nawrocki

Ale udało się nieco później. Trump zaprosił Nawrockiego do Gabinetu Owalnego. – W czasie rozmowy pojawił się wątek wyborów prezydenckich, nawiązanie do obecnego prezydenta Dudy, który jest przyjacielem prezydenta Trumpa. Widać, że ta relacja jest ważna dla prezydenta Trumpa – stwierdził Karol Nawrocki w TV Republika. Zapewnił, iż Trump powiedział mu: "You will win" (wygrasz).