– Karol Nawrocki od początku działał czy w muzeum, czy w Instytucie Pamięci Narodowej, w sposób niezwykle brutalny, nie mając żadnych skrupułów, jeśli chodzi o wyrzucanie ludzi, ale także jeśli chodzi o czerpanie własnych korzyści ze sprawowanych funkcji – powiedział w TVN24 prof. Paweł Machcewicz. To współtwórca i pierwszy dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Kiedy do władzy doszedł PiS, prof. Machcewicz został usunięty ze stanowiska i zastąpiony Karolem Nawrockim .

– Oczywiście, że budzi obawę, bo uważam, że to jest tak, jak profesor Dudek powiedział. Jest to bardzo niebezpieczny człowiek w tym sensie, że jest bezwzględny i brutalny – odpowiedział Machcewicz.

"Bezwzględny i pozbawiony wszelkich skrupułów"

– Księgowa i profesor spotkali się w tej kawiarni i nagle okazało się, że ktoś robił im zdjęcia. Następnego dnia Karol Nawrocki wezwał ją do swojego gabinetu dyrektorskiego i położył przed nią na stole te zdjęcia. Zmusił ją do odejścia. Powiedział, że jak się nie zgodzi, to zostanie skompromitowana. Ta kobieta została zastraszona, odeszła z pracy, a później ujawniła, jak to się wszystko odbywało. Mam na to jedno określenie: esbeckie metody – mówił w naTemat.