W ostatnim dniu kwietnia do mediów dotarła wiadomość o śmierci znanego jurora programu "Masterchef" , który także w innych programach i w internecie dzielił się swoimi przepisami oraz pozytywnym nastawieniem do życia. W ubiegłym roku zdiagnozowano u niego rzadki nowotwór jelit i dwunastnicy. Przez kolejne miesiące dzielnie walczył o powrót do zdrowia. Niedawno głośno zrobiło się o tym, że kucharz został przewieziony karetką do Aten na leczenie onkologiczne.

Tomasz Jakubiak próbował pogodzić się z ojcem

Kucharz kiedyś sam chętnie sięgał po alkohol. – Ale ja, w przeciwieństwie do niego (red. przyp. – ojca), powiedziałem sobie: "Basta!". Gdy z Anastazją zawieźliśmy go do szpitala, po trzech minutach od naszego odjazdu, uciekł tylnymi drzwiami. Nie chciałem popełnić tego samego błędu, co on – dodał w rozmowie z dwutygodnikiem.