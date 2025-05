W sprawie zabójstwa 16-letniej Mai grecka policja zatrzymała 17-letniego Bartosza G. Jest to uczeń technikum budowlanego w Mławie. Jak przekazała jego matka, o czym pisze "Super Express", zawsze był on wzorowym uczniem.

Matka 17-latka zatrzymanego ws. zabójstwa Mai zabrała głos

W mediach społecznościowych kobieta zawróciła uwagę, że jej syn był nadwrażliwy, nierozumiany przez rówieśników i przeciążony emocjonalnie. "Mój syn miał czerwony pasek, nigdy nikogo nie pobił" – napisała, co cytuje gazeta.

"Bartka zniszczyło traktowanie rówieśnicze, widocznie był przebodźcowany. Poza tym wiem, że się pobili, ale czy ją zabił, to tego nie wiem. Podejrzany, to nie znaczy winny (...). Dla mnie on będzie zawsze moim najukochańszym synkiem" – dodała kobieta.