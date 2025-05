Co będzie na maturze z polskiego? Oto przewidywania ekspertów na 2025 rok

Matura 2025 zbliża się wielkimi krokami, a nerwowe pytania o to, co pojawi się na egzaminie, stają się coraz głośniejsze. Co warto powtórzyć, żeby poczuć się pewniej? Zebraliśmy przewidywania ekspertów, którzy na podstawie doświadczeń z poprzednich lat wskazują, jakie lektury i tematy mogą pojawić się na maturze.