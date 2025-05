"Minecraft" to gra wideo z otwartym światem, w której gracze budują struktury i światy z sześciennych bloków. Tytuł z 2011 roku, którego "ojcem" jest Markus "Notch" Persson, szybko stał się globalnym fenomenem – w zaledwie kilka lat po starcie w Minecrafta grało już 100 milionów użytkowników. Film na podstawie kultowej gry wyreżyserowany przez Jareda Hessa ("Napoleon Wybuchowiec") skupia się na losach czwórki bohaterów, którzy przypadkiem trafiają do Nadziemia – "dziwacznej krainy pełnej sześcianów". Aby znaleźć drogę powrotną do domu, Garrett "Śmieciarz" Garrison, Henry, Natalie i Dawn muszą zapanować nad chaotycznym światem i ochronić go przed złem, a konkretnie przed pochodzącym z Netheru piglinem o imieniu Malgosha. Bohaterom w walce pomoże dość osobliwy jegomość o imieniu Steve, który w Nadziemiu spędził lata.