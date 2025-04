Choć ostatecznie statuetka trafiła do Quebo i Mata przegrał z raperem, to zrobiło się o nim bardzo głośno. Na scenie krakowskiej Tauron Areny miał wystąpić Michał Matczak, ale zamiast niego pojawił się robot. Czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było. Show zostało już okrzyknięte jako "rewolucyjne".

Mata jako robot. Czegoś takiego jeszcze nie było

Zgromadzona publiczność i widzowie przed telewizorami mogli usłyszeć " Lloret de Mar " w wykonaniu robota Maty 2040. Nagrania z tamtego momentu podbijają sieć. Internauci mają jednak mieszane odczucia. "Ale to trochę creepy"; "Co tu się wydarzyło"; "Występ Maty bez Maty. Dziwnie"; "No nie da się zaprzeczyć, że oryginalnie" – pisali w komentarzach.

Już podczas gali występ robota Maty był zaskoczeniem dla artystów. Krzysztof Zalewski, który zasiadał przy jednym ze stolików, nagle zerwał się z krzesła i podbiegł go prowadzącej. – Ten robot to był trochę taki jak z 'Alternatywy 4', ten, co po zakupy chodził – powiedział do mikrofonu.