Choć majowa parada w Chicago to przede wszystkim święto polskości i tradycji, tegoroczne wydarzenie zyskało nieoczekiwany wymiar polityczny. Przebywający w USA od paru dni politycy Prawa i Sprawiedliwości chcieli na swój sposób wykorzystać okazję do promowania swojego kandydata na prezydenta, którym jest Karol Nawrocki. Natrafili jednak na pewne trudności.

Karol Nawrocki chciał wygłosić przemówienie w Chicago. Polonia powiedziała "nie"

To wystarczyło, by kandydat PiS został okrzyknięty w internecie nowym przydomkiem: #NiechcianyKarol.

Mimo próśb organizatorów o wspólne celebrowanie święta konstytucji 3 maja bez mieszania w to polityki, Karol Nawrocki nie przepuścił okazji, aby przekonywać Polaków w Chicago do oddania na niego głosu.

Zgrzyt skomentowała Marta Almodovar, organizatorka charytatywnego śniadania. – To nie był dzisiaj dzień, żeby przeprowadzać jakąś polityczną agitację. Jest mi przykro, ale było, co było – podzieliła się opinią z korespondentem RMF FM.

– Nie podobało mi się to zamieszanie. To było, moim zdaniem, bardzo niegrzeczne – dodała. I przypomniała, że impreza miała charakter wyłącznie charytatywny, a nie polityczny. – Zebraliśmy 30 tysięcy dolarów dla studentów polsko-amerykańskich. Mam nadzieję, że w przyszłym roku znów wrócimy do świętowania Konstytucji i pomagania dzieciom – zaznaczyła.