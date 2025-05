Ryanair i Wizz Air odwołują loty do Izraela. Tel Awiw znika z oferty na kilka dni

Takie kroki podjęli m.in. najwięksi w Polsce przewoźnicy, czyli Ryanair i Wizz Air. Jak podaje serwis Fly4Free.pl, przewoźnik z Węgier zdecydował, że do Izraela nie poleci przez 48 godzin. Najbliższy lot będzie miał zatem miejsce najwcześniej we wtorek 6 maja w godzinach porannych.

Z powodu tej decyzji odwołany został poniedziałkowy lot z Warszawy do Tel Awiwu. We wtorek 6 maja o godzinie 5:40 powinien wystartować samolot z Krakowa. Bilety są w sprzedaży, dlatego przewoźnik najpewniej planuje zrealizować to połączenie, jeżeli będzie to bezpieczne.