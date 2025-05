Biedronka promocje maj 2025 – ekspres do kawy taniej o 75 proc.!

Na pierwszy plan wybija się promocja na ekspresy do kawy Delta Q. Wszystkie modele tych urządzeń zostaną objęte rabatem w wysokości 75 proc. Przykładowo, ekspres kosztujący standardowo 199 zł będzie dostępny już za 49,75 zł, a model za 299 zł – za jedyne 74,75 zł.

Warunkiem skorzystania z tej okazji jest posiadanie aplikacji mobilnej lub karty lojalnościowej Moja Biedronka. Co istotne, dzienny limit to jedna sztuka na jedno konto, ale przez sześć dni trwania promocji możliwe jest zakupienie maksymalnie sześciu ekspresów.

Jednak nie tylko kawosze znajdą coś dla siebie. Biedronka przygotowała szereg nielimitowanych akcji rabatowych na popularne artykuły spożywcze. Mięso mielone z łopatki wieprzowej i wołowiny marki Kraina Mięs (400 g) będzie dostępne w ofercie 1+1 gratis. Ta sama zasada dotyczy filetów z piersi gęsi – regularna cena za jedno opakowanie to 24,99 zł, więc po przeliczeniu koszt jednej sztuki wyniesie 12,50 zł.

To jednak dopiero początek. Sieć uruchamia także akcje 2+1 gratis na wszystkie masła w kostkach po 200 g oraz makarony Pastani.

Dla fanów warzyw przygotowano 1+1 gratis na brokuły i pomidory koktajlowe w opakowaniach po 400 g. Te same warzywa dostępne na wagę będą przecenione o 60 proc. – z 14,99 zł na 5,99 zł za kilogram.

Co ważne, z większości spożywczych promocji mogą skorzystać wszyscy klienci – nie jest wymagana karta ani aplikacja. Promocja, która startuje 5 maja, to kolejny przykład na to, że warto trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o ofertę Biedronki – zwłaszcza że dostępność niektórych produktów może być ograniczona.