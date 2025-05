Eurowizja, która uchodzi za europejskie święto muzyki, w tym roku doczeka się 69. edycji. W 2024 roku Kryształowy Mikrofon trafił do rąk niebinarnej gwiazdy Nemo , która reprezentowała Szwajcarię utworem "The Code" . Już 13 maja w hali St. Jakobshalle w Bazylei odbędzie się pierwszy półfinał konkursu. Drugi zapowiedziano na 15 maja, a widowiskowy finał na 17 maja.

W pierwszym finale usłyszymy reprezentantkę Polski, która zaśpiewa inspirowaną słowiańskim folklorem piosenkę "Gaja". Justyna Steczkowska ma już doświadczenie w eurowizyjnym wyścigu. Trzy dekady temu, czyli w 1995 roku, wystąpiła w imieniu Polaków z kawałkiem "Sama". Bukmacherzy przewidują, że 52-letnia artystka nie będzie miała większego problemu z dostaniem się do finałowego starcia.

Pierwsze zdjęcia z próby Justyny Steczkowskiej do Eurowizji 2025. Reprezentantka Polski daje czadu (FOTO)

Portal ESC News napisał w swojej relacji, którą opublikował na forum Reddit, że ubrana w czarny strój Justyna Steczkowska schodzi z dachu na dwóch linach. Ekran za artystką najpierw przedstawia wirującą planetę, potem wodę, błyskawicę oraz lawę. "Jakby to były narodziny wszechświata" – czytamy.

"Na sam koniec Justyna zostaje uniesiona ku niebu, a tuż za nią smoki zieją ogniem" – stwierdziło ESC News, porównując cały występ Steczkowskiej do "Gry o tron". "To absolutny spektakl od samego początku aż do końca" – skwitowano.