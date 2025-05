Kupił zdrapkę za 50 dolarów. Teraz śmieje się do miliona

Jak poinformowała Florydzka Loteria, 33-latek został zwycięzcą w grze "$1,000,000 A Year For Life Spectacular". Sprawę opisuje portal "CBS news". To oznacza, że wygrał milion dolarów rocznie do końca życia. Zamiast pobierać nagrodę co roku, Lopez zdecydował się na jednorazową wypłatę w wysokości 640 000 dolarów – taką opcję dopuszczają zasady loterii.