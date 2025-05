Według doniesień "Faktu" 16-letnia Maja wyszła z domu 23 kwietnia około godziny 19:40. Miała odwiedzić kolegę, Bartłomieja G., który mieszkał w pobliżu . O godzinie 19:53 wysłała wiadomość do koleżanki, o treści: "szybko". Potem kontakt z nastolatką się urwał.

Mama Bartłomieja G. ujawnia nagrania

Na nagraniach z monitoringu widać, jak Maja kieruje się w stronę zakładu należącego do rodziny Bartłomieja G. – Wrzuciła je do sieci jego mama. Dom jest naprzeciwko, a zakład zupełnie po drugiej stronie, więc ona wrzucając to, chciała chyba pokazać, że Maja nie była u niej w domu – powiedziała mediom kuzynka nastolatki.